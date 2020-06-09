Инсайд: вспышка коронавируса произошла в УМВД Екатеринбурга

Заболели сотрудники дежурной части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболевшие коронавирусом выявлены в УМВД по Екатеринбургу на улице Фрунзе, 74. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Госпитализированы начальник дежурной смены и его заместитель, у них подтвердился диагноз», — сообщил инсайдер.

Редакция обратилась в городское УМВД, но там воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что вспышка коронавиурса произошла в ГУ МВД по Свердловской области. В областном полицейском главке были госпитализированы сотрудники вещевой службы и отдела пенсионного обеспечения.