Инсайд: вспышка коронавируса произошла в УМВД Екатеринбурга

Заболели сотрудники дежурной части
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Заболевшие коронавирусом выявлены в УМВД по Екатеринбургу на улице Фрунзе, 74. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Госпитализированы начальник дежурной смены и его заместитель, у них подтвердился диагноз», — сообщил инсайдер.
Редакция обратилась в городское УМВД, но там воздержались от комментариев.
Ранее URA.RU сообщало, что вспышка коронавиурса произошла в ГУ МВД по Свердловской области. В областном полицейском главке были госпитализированы сотрудники вещевой службы и отдела пенсионного обеспечения.
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