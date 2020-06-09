08 июня 2020

Инсайд: вспышка коронавируса произошла в УМВД Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Управления МВД России по городу Екатеринбургу, полиция, умвд екатеринбург, улица фрунзе74, увд екатеринбурга
Заболели сотрудники дежурной части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболевшие коронавирусом выявлены в УМВД по Екатеринбургу на улице Фрунзе, 74. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Госпитализированы начальник дежурной смены и его заместитель, у них подтвердился диагноз», — сообщил инсайдер.

Редакция обратилась в городское УМВД, но там воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что вспышка коронавиурса произошла в ГУ МВД по Свердловской области. В областном полицейском главке были госпитализированы сотрудники вещевой службы и отдела пенсионного обеспечения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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