08 июня 2020

Тюменцы проголосуют за Конституцию, не снимая масок и перчаток

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенние виды Тюмени и обстановка во время карантина. Тюмень, пенсионер, костыль, в маске, пешеход в маске
Из-за пандемии COVID-19 голосование по изменению Конституции РФ пройдет в Тюменской области с соблюдением повышенных мер безопасности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Из-за пандемии COVID-19 голосование по изменению Конституции РФ пройдет в Тюменской области с соблюдением повышенных мер безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Общественной палаты. Голосование по поправках в основной закон страны намечено на 1 июля.

«Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой). В помещении для голосования организуют места для дезинфекции рук», — рассказали в ОП. Кроме того, на каждом участке организуют пункт температурного контроля, а при входе будет размещен дезинфицирующий коврик.

Ранее URA.RU писало, что за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 34 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе опасной инфекцией заразился 1981 тюменец, 12 из них скончались из-за сопутствующих осложнений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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