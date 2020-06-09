Тюменцы проголосуют за Конституцию, не снимая масок и перчаток

Из-за пандемии COVID-19 голосование по изменению Конституции РФ пройдет в Тюменской области с соблюдением повышенных мер безопасности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Из-за пандемии COVID-19 голосование по изменению Конституции РФ пройдет в Тюменской области с соблюдением повышенных мер безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Общественной палаты. Голосование по поправках в основной закон страны намечено на 1 июля.

«Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой). В помещении для голосования организуют места для дезинфекции рук», — рассказали в ОП. Кроме того, на каждом участке организуют пункт температурного контроля, а при входе будет размещен дезинфицирующий коврик.

Ранее URA.RU писало, что за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 34 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе опасной инфекцией заразился 1981 тюменец, 12 из них скончались из-за сопутствующих осложнений.