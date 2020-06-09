08 июня 2020
07 июня 2020

В Пермском крае за сутки от COVID излечилось больше, чем заболело

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, медики, коронавирус, covid, ковид
Количество заболевших за сутки незначительно снизилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 65 человек. Всего в регионе выявлено 2267 инфицированных, информирует региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения. Прирост за сутки составляет 3%», — информирует оперштаб. Отмечается что количество выписанных по выздоровлению превысило число заболевших за сутки — 70 против 65.

Пока в регионе не снижается коэффициент распространения инфекции (1,12) — показатель, позволяющий перейти ко второму этапу снятия ограничений. Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Ранее также сообщалось, что в регионе пришлось увеличить коечный фонд для больных коронавирусом с 1987 до 2112. Сейчас доля свободного коечного фонда 41,7%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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