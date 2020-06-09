В Пермском крае за сутки от COVID излечилось больше, чем заболело

Количество заболевших за сутки незначительно снизилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 65 человек. Всего в регионе выявлено 2267 инфицированных, информирует региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения. Прирост за сутки составляет 3%», — информирует оперштаб. Отмечается что количество выписанных по выздоровлению превысило число заболевших за сутки — 70 против 65.

Пока в регионе не снижается коэффициент распространения инфекции (1,12) — показатель, позволяющий перейти ко второму этапу снятия ограничений. Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Ранее также сообщалось, что в регионе пришлось увеличить коечный фонд для больных коронавирусом с 1987 до 2112. Сейчас доля свободного коечного фонда 41,7%.