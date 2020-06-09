08 июня 2020

Мигранты в Екатеринбурге устраивают COVID-лазареты на дому

© Служба новостей «URA.RU»
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Овощебаза №4. Екатеринбург, овощебаза, рынок
Мигранты предпочитают болеть дома Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области нелегальные мигранты предпочитают самолечение дома, так как опасаются высылки на родину из России. Об этом рассказал URA.RU представитель таджикской диаспоры.

«Есть разные ситуации. Иногда отказываются брать в больницу без страхового полиса, иногда берут, но потом просят заплатить деньги. Например, сейчас в реанимации лежит женщина, с ее мужа требуют полис, он пытается решить эту проблему. Некоторые, кто живет здесь нелегально, предпочитают лечиться дома, опасаясь, что из больницы могут сообщить в миграционную службу», — рассказал URA.RU собеседник.

Председатель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев подтвердил URA.RU, что существует такая проблема. «С коронавирусными проблем нет — в больницах лечат всех, отношение ко всем одинаковое, все хорошо. А вот при лечении обычных болезней, действительно, просят или полис, или заплатить деньги. Они же не могут лечить бесплатно, если нет страховки», — говорит Фарух Мирзоев.

Ранее URA.RU сообщало о вспышке коронавиурса на овощебазе № 4 в Екатеринбурге, где работают мигранты из Средней Азии. Некоторые из них скрываются от властей и проверить их не коронавирус нет возможности.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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