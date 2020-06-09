08 июня 2020
07 июня 2020

Ограничения по коронавирусу в ЯНАО могут продлить до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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При необходимости школы начнут работу в дистанционной форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мероприятия по недопущению распространения коронавируса в ЯНАО могут продлиться до 1 января 2021 года, говорится в документе Роспотребнадзора РФ, вступившем в силу в начале недели. Согласно разъяснениям регионального управления ведомства, решения будут приниматься отдельно в каждом муниципалитете.

«Окончательное решение будет принято координационным советом, губернатором округа по предложению управления Роспотребнадзора по ЯНАО в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории каждого отдельного муниципального образования», — цитирует оперштаб ЯНАО главного санврача округа Людмилу Нечепуренко. Начальник территориального управления подчеркнула, что временные санитарно-эпидемиологические правила носят рекомендательный характер.

Правила Роспотребнадзора предусматривают «разрыв» механизма передачи инфекции. В соответствии с ним предусмотрен ряд ограничений, связанных с проведением массовых мероприятий, социальное разобщение, в том числе перевод учебных заведений на дистанционную форму и прекращение работы предприятий общепита, а также дезинфекция на предприятиях и в организациях.

По информации окружного оперативного штаба на 9 июня за сутки коронавирус подтвердился у 56 жителей ЯНАО. В стационарах лечатся 412 пациентов с COVID-19, девять из них пребывают в тяжелом, четыре — в крайне тяжелом состоянии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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