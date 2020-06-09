Ограничения по коронавирусу в ЯНАО могут продлить до конца года

При необходимости школы начнут работу в дистанционной форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мероприятия по недопущению распространения коронавируса в ЯНАО могут продлиться до 1 января 2021 года, говорится в документе Роспотребнадзора РФ, вступившем в силу в начале недели. Согласно разъяснениям регионального управления ведомства, решения будут приниматься отдельно в каждом муниципалитете.

«Окончательное решение будет принято координационным советом, губернатором округа по предложению управления Роспотребнадзора по ЯНАО в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории каждого отдельного муниципального образования», — цитирует оперштаб ЯНАО главного санврача округа Людмилу Нечепуренко. Начальник территориального управления подчеркнула, что временные санитарно-эпидемиологические правила носят рекомендательный характер.

Правила Роспотребнадзора предусматривают «разрыв» механизма передачи инфекции. В соответствии с ним предусмотрен ряд ограничений, связанных с проведением массовых мероприятий, социальное разобщение, в том числе перевод учебных заведений на дистанционную форму и прекращение работы предприятий общепита, а также дезинфекция на предприятиях и в организациях.

По информации окружного оперативного штаба на 9 июня за сутки коронавирус подтвердился у 56 жителей ЯНАО. В стационарах лечатся 412 пациентов с COVID-19, девять из них пребывают в тяжелом, четыре — в крайне тяжелом состоянии.