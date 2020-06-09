08 июня 2020

Челябинские больницы начинают прием обычных пациентов. На очереди открытие санаториев

© Служба новостей «URA.RU»
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Больничные стационары возвращаются к обычному режиму работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области больницы возобновляют прием плановых пациентов, прерванный из-за связанных с карантином ограничений. Проект соотвествующего приказа подготовили в региональном минздраве.

Согласно документу, круглосуточные стационары хирургических и офтальмологических отделений начали работу с 8 июня. С 15 июня возобновляется плановая госпитализация в пульмонологические, терапевтические, педиатрические и инфекционные отделения. Возобновить работу дневных стационаров и реабилитационных отделений планируется с 22 июня. С 1 июля у пациентов появляется шанс получить санаторно-курортное лечение.

«Указанные даты могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет складываться санитарно-эпидемиологическая обстановка в области», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В рамках первого этапа снятия ограничений по коронавирусу с 26 мая в регионе возобновился прием по записи диспансерных больных, детей и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, включая ЭКО. Режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, продолжает действовать по 14 июня. Динамика заражений пока не дает властям объявить о втором этапе снятия карантинных мер.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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