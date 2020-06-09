Больничные стационары возвращаются к обычному режиму работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области больницы возобновляют прием плановых пациентов, прерванный из-за связанных с карантином ограничений. Проект соотвествующего приказа подготовили в региональном минздраве.

Согласно документу, круглосуточные стационары хирургических и офтальмологических отделений начали работу с 8 июня. С 15 июня возобновляется плановая госпитализация в пульмонологические, терапевтические, педиатрические и инфекционные отделения. Возобновить работу дневных стационаров и реабилитационных отделений планируется с 22 июня. С 1 июля у пациентов появляется шанс получить санаторно-курортное лечение.

«Указанные даты могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет складываться санитарно-эпидемиологическая обстановка в области», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В рамках первого этапа снятия ограничений по коронавирусу с 26 мая в регионе возобновился прием по записи диспансерных больных, детей и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, включая ЭКО. Режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, продолжает действовать по 14 июня. Динамика заражений пока не дает властям объявить о втором этапе снятия карантинных мер.