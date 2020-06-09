Челябинская область поставила антирекорд по смертям от COVID-19

Число новых заражений несколько снизилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 8 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4129 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 135 положительных диагнозов (накануне было 147 заражений). От инфекции за сутки погибли сразу четыре южноуральца, таких цифр еще не было с начала пандемии. Число жертв COVID-19 достигло 63 человек

«За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего 1967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, — рассказали в оперштабе. — Умерли от COVID-19 мужчины 60 и 80 лет, а также женщины в возрасте 81 года и 88 лет».

С начала прошлой недели в области обозначилась тенденция к снижению числа заражений, но по мере приближения выходных число заболевших начало расти. Антирекордом остается цифра в 150 выявленных заболевших за сутки, но в понедельник число заражений вплотную приблизилось к ней — 147 случаев. В понедельник губернатор Алексей Текслер упрекнул челябинцев, что они сами провоцируют распространение инфекции.

До 14 июня в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Перечень запретов и разрешений можно посмотреть здесь.