Boxberry: сбои с посылками россиян продлятся еще месяц

У компании зависло 40 тонн заказов, это порядка 25-30 тысяч посылок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне столкнулись с задержками при доставке посылок из-за границы. Как рассказал URA.RU директор по таможенным операциям Boxberry International Александр Завалишин, это связано с отработкой нового программного обеспечения Федеральной таможенной службой (ФТС).

В данный момент, по словам собеседника агентства, сейчас в таможне аэропорта Домодедово у компании зависло 40 тонн заказов, это порядка 25-30 тысяч посылок. «Так работает новое программное обеспечение таможенных органов. Это не проблема инспекторского состава или логистики. Это проблема информационных технологий. Эти нововведения не отрабатываются заранее — их отрабатывают на нас, экспресс-перевозчиках и получателях заказов, которые уже оплачены», — отметил Завалишин. По его мнению, такие сбои могут продлиться еще месяц, пока новая система не будет полностью отработана.

Он объяснил, что согласно Приказу ФТС № 112, вводится новая форма подачи реестров. Теперь таможенные декларации посылок оформляются на 100 отправлений, хотя раньше бумаги можно было делать сразу на 500 посылок. Таким образом, сейчас приходится оформлять больше деклараций, чем раньше. По словам эксперта, это в пять раз увеличило трудоемкость процесса.

Завалишин также обратил внимание на то, что заказы, которые проходят через «Почту России», обрабатывают таможней на других условиях — не по 100, а 1000 заказов в одном реестре. Представитель Boxberry обратил внимание и на социальную значимость экспресс-перевозок грузов. «Не все люди живут в крупных городах и могут приобрести товар. Им проще и дешевле заказать его из-за границы», — объяснил он.

URA.RU отправило запрос в Федеральную таможенную службу (ФТС). На момент публикации ответ за запрос еще не пришел.

Ранее стало известно, что с задержками посылок столкнулись компании Boxberry, ASOS, MyProtein и Look Fantastic. Причиной задержки стала дополнительная проверка документов, которую проводят согласно приказу ФТС. По словам директора департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергея Денисова, проблемы с международными отправлениями начались еще 18 мая, сообщает «Национальная служба новостей».

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