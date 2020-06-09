Украина не предоставила данные с радаров о крушении MH17

Экспертная группа не получила от Украины данных с первичных радаров, заявил прокурор Тейс Бергер Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Власти Украины не предоставили данные с первичных радаров в день крушения самолета MH17. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер.

«Данные с первичных радаров от Украины получены не были. Совместная следственная группа провела расследование причин, по которым они не были предоставлены», — цитирует Бергера ТАСС.

Украинские власти предоставили данные только вторичных радаров, отметил прокурор. Эти приборы собирают данные только от самолетов с включенными передатчиками и не передают информацию о других объектах. В ходе расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории, контролируемой ополченцами ДНР, радар под Артемовском был неисправен из-за боевых действий, а прибор в Чугуево был на плановом обслуживании.

Первичные данные, полученные с российского радара в Ростовской области, оказались более полными, чем первичная информация с украинского мобильного военного радара в Харькове, добавил Бергер. При этом эксперты не смогли найти ни следов запуска ракеты, ни присутствия военного самолета вблизи от сбитого малазийского судна. Однако, как добавил Бергер, отсутствие на радарах следов запуска ракеты не говорит о том, что она не была запущена. На этом расследование по радарным данным завершено, заключил прокурор.

Кроме того, Тейс Бергер рассказывал о состоянии тел членов экипажа потерпевшего крушение Boeing. Так, в их телах было обнаружено 29 стальных осколков, один из которых был в форме бабочки, передает RT.

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