В Пермском крае появился новый претендент на пост губернатора

Директор ЗиДа примет участие в выборах губернатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Директор ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) Павел Панков намерен принять участие в выборах губернатора. В беседе с корреспондентом URA.RU Панков отметил, что уже заручился поддержкой инициативной группы, которая представляет интересы промышленных предприятий. Каких именно — директор машзавода не уточнил.

«Поддержка есть. Сейчас, как только будет объявлено о дате выборов, приступлю к сбору подписей. Я лоялен и всегда готов со всеми договариваться, воевать ни с кем не собираюсь», — пояснил Панков, рассуждая о предстоящей предвыборной борьбе. Он пояснил, что намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца, однако если поступит предложение от какой-либо политической партии, «готов его рассмотреть».

Ранее о своем желании участвовать в выборах объявили экс-депутат Госдумы от Пермского края Павел Анохин и пермский бизнесмен Александр Репин. Врио главы региона Дмитрий Махонин, как ожидается, примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца при поддержке местных единороссов. Принять участие в выборах губернатора Пермского края в качестве кандидата захотел также пермский кот по кличке Барсик.