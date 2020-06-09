Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что парад могут провести без зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Формат проведения парада Победы в Екатеринбурге 24 июня будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, заявил в ходе совещания у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

«Все зависит от того, как будет складываться [эпидемиологическая ситуация] в ближайшие 10 дней. Мы довели письмо [федерального Роспотребнадзора] до органов региональной власти, здесь прописаны условия по проведению парада. Основной посыл — проведение массовых мероприятий возможно только в территориях, [которые находятся] на третьем этапе [снятия ограничений из-за коронавируса]», — заявил Козловских.

Он уточнил, что ведомство в ближайшее время подготовит рекомендации по организации парадов. В числе вариантов — провести его без зрителей.

Свердловская область 9 июня вышла на первый этап снятия ограничений по коронавирусу. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель губернатора региона Павел Креков.