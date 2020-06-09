Замгубернатора рассказал об эпидситуации в регионе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловская область вышла на первый этап снятия ограничений по коронавирусу. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель губернатора региона Павел Креков. По его словам, эпидситуация в регионе «спокойная» и область находится на так называемом плато по заболеваемости COVID-19.

«Не менее пяти дней мы соответствовали показателям по индексу распространения заболеваемости, по количеству тестов и в эти выходные вышли на необходимое количество свободных коек. Все это дало возможность подготовиться и принять указ о снятии некоторой части ограничений», — рассказал Креков.

По его словам, решение о переходе региона на первый этап было согласовано с Роспотребнадзором. «Поступило соответствующее предложение о возможности этого шага со стороны главного санитарного врача области, совместно был отработан указ губернатора и вчера он вступил в действие», — сообщил замгубернатора.

По его словам, в регионе ситуация проводится довольно много тестов на коронавирус — как по методу ПЦР (порядка 10 тысяч в сутки), так и на антитела — чтобы проверить, переболел ли уже человек коронавирусом. Но самая обнадеживающая тенденция, по мнению Крекова — что медики выписывают сегодня из больниц больше пациентов, чем госпитализируют.

Однако переход к первому этапу снятия ограничений не должен заставлять людей расслабляться — меры профилактики, наоборот, должны быть усилены. «Все, что мы говорим о масочном режиме, социальной дистанции, обработке помещений, должно в 10-20 раз внимательнее выполняться», — заявил Креков.