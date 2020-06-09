В ЦВО проверяют на CОVID солдат-участников парада Победы. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вся техника регулярно дезинфицируется Фото: пресс-служа ЦВО
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Центральном военном округе несколько раз в неделю делают анализ на коронавирус солдатам, которые примут участие в параде по случаю 75-летия Победы 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Военнослужащие, участвующие в парадных расчетах, несколько раз в неделю проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Также личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Все тренировки проходят под пристальным наблюдением медицинских работников», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Кроме того, солдаты из части радиохимзащиты ежедневно проводят дезинфекцию автотранспорта, в котором перевозят солдат, обрабатывают и казармы. Работы проводят военные, снабженные средствами индивидуальной защиты, дезинфекция производится с использованием индивидуальных дегазационных комплектов, а тренировочные площадки обрабатываются авторазливочными станциями АРС-14КМ.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...