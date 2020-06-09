Вся техника регулярно дезинфицируется Фото: пресс-служа ЦВО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Центральном военном округе несколько раз в неделю делают анализ на коронавирус солдатам, которые примут участие в параде по случаю 75-летия Победы 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Военнослужащие, участвующие в парадных расчетах, несколько раз в неделю проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Также личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Все тренировки проходят под пристальным наблюдением медицинских работников», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Кроме того, солдаты из части радиохимзащиты ежедневно проводят дезинфекцию автотранспорта, в котором перевозят солдат, обрабатывают и казармы. Работы проводят военные, снабженные средствами индивидуальной защиты, дезинфекция производится с использованием индивидуальных дегазационных комплектов, а тренировочные площадки обрабатываются авторазливочными станциями АРС-14КМ.