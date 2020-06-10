В челябинских храмах ввели новый запрет во время карантина

Какое-то время церковные хоры будут звучать хуже обычного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинским музыкантам, работающим в бюджетных учреждениях, в приказном порядке запретили подрабатывать певчими в церковных хорах из-за опасности заразиться COVID-19. Соответствующий приказ разрабатывают в министерстве культуры Челябинской области, сообщили источники URA.RU в церковных кругах.

«В храмах поют не только прихожане, но и многие профессиональные музыканты. Насколько мы знаем, перед очередным этапом снятия ограничений им хотят запретить это на неопределенный срок, — пояснил собеседник URA.RU. — Видимо, чиновники считают, что они могут заразиться во время службы и занести инфекцию уже в свои учреждения».

«Приказа нет, но есть настоятельные рекомендации. Обращенные в первую очередь к артистам хора, которым в принципе невозможно соблюдать социальную дистанцию и которым через пару недель выходить на работу, — пояснил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. — После Пасхи из певших на службе 10 хористов четверо попали в больницу, а один из них умер. Представьте, что в схожей ситуации кто-то заразился и пришел в свой коллектив?» Министр также напомнил, что призыв к ответственности перед коллегами подкрепляется зарплатой, которая в полной мере начисляется во время карантина.

«Я еще не видел каких-либо запретительных документов. В любом случае, певчие не принимают участия в богослужениях с 29 апреля, когда из-за коронавируса храмы временно закрылись для прихожан», — заявил URA.RU секретарь Челябинской епархии отец Игорь (Шестаков). При этом епархиальный секретарь также отметил, что в период вынужденного карантина певчие продолжают получать полагающиеся им деньги.

В то же время богослужения продолжаются в храмах Златоустовской епархии. Как пояснили URA.RU в епархиальном управлении, для их участников предпринимаются достаточные меры безопасности.