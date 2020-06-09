В Березовском (Свердловская область) разыскивают парня на роликовых коньках, из-за которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
«Следственным отделом Березовского в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ „причинение смерти по неосторожности“, устанавливается личность мужчины, совершившего указанное преступное деяние во время катания на роликовых коньках», — сообщил URA.RU Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Выяснилось, что инцидент произошел еще 1 мая на велосипедной дорожке тропы здоровья в Березовском. Неизвестный молодой человек на роликовых коньках на большой скорости врезался сзади в 81-летнюю пенсионерку, которая в этот момент там прогуливалась. Женщина упала, ударилась головой, а 4 мая из-за этого умерла.
Гонщику на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, славянской внешности с русыми волосами, спортивного телосложения. Был одет в черный спортивный костюм, на поясе — сумка бирюзового цвета. Следовали просят опознать подозреваемого и сообщить о нем информацию по телефону в СК Березовского 8 (34369) 4-96-07 либо в ОМВД города — 8-950-202-24-92.
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