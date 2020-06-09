У лидеров УрФО по борьбе с коронавирусом новые проблемы

У Алексея Текслера и Дмитрия Артюхова схожие проблемы в борьбе с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два региона УрФО, которые начали первый этап снятия ограничений —ЯНАО и Челябинская область, — демонстрируют рост коэффициента распространения инфекции (Rt). Оба региона находятся в «красной зоне», что не позволяет им перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, следует из данных, опубликованных уральским полпредством.

С начала недели этот показатель превышает предельные на 50% в ЯНАО и на 20% в Челябинской области. Наиболее стабильна ситуация в ХМАО-Югре (все показатели в «зеленой зоне» уже пять суток подряд) и в Свердловской области (картина в норме четверо суток подряд).

Ранее URA.RU сообщало, что для перехода к первому этапу снятия ограничений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора регионам необходимо проводить в сутки более 70 тестов на 100 тысяч населения, держать свободными более 50% коек для больных коронавирусом, а также не допускать роста коэффициента распространения инфекции выше 1.

Таблица: полпредство президента РФ в УрФО

Таблица: полпредство президента РФ в УрФО