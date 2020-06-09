У лидеров УрФО по борьбе с коронавирусом новые проблемы

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Церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, текслер алексей, артюхов дмитрий
У Алексея Текслера и Дмитрия Артюхова схожие проблемы в борьбе с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Два региона УрФО, которые начали первый этап снятия ограничений —ЯНАО и Челябинская область, — демонстрируют рост коэффициента распространения инфекции (Rt). Оба региона находятся в «красной зоне», что не позволяет им перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, следует из данных, опубликованных уральским полпредством.

С начала недели этот показатель превышает предельные на 50% в ЯНАО и на 20% в Челябинской области. Наиболее стабильна ситуация в ХМАО-Югре (все показатели в «зеленой зоне» уже пять суток подряд) и в Свердловской области (картина в норме четверо суток подряд).

Ранее URA.RU сообщало, что для перехода к первому этапу снятия ограничений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора регионам необходимо проводить в сутки более 70 тестов на 100 тысяч населения, держать свободными более 50% коек для больных коронавирусом, а также не допускать роста коэффициента распространения инфекции выше 1.

Таблица: полпредство президента РФ в УрФО
Таблица: полпредство президента РФ в УрФО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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