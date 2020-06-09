08 июня 2020

Многодетную тюменскую семью вынудили пить воду из болота. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Газификация в Кварцитном Троицкого района Челябинск, водопровод, колонка с водой, водокачка
Единственную колонку с водой в деревне Долбилова Тобольского района перекрыли 29 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетная семья из деревни Долбилова Тобольского района несколько дней была вынуждена пить воду из болота, потому что единственную колонку с водой там отключили. Об этом URA.RU рассказала Ольга Ковалева, которая столкнулась с этой проблемой. Она пояснила, что в местной администрации ей заявили, что в деревню провели водопровод, поэтому колонка больше работать не будет.

«У меня нет денег, чтобы подключиться к этому водопроводу. У нас многодетная семья. Старшая дочь — инвалид, у нее рак крови. Мы живем на мою зарплату в семь тысяч и ее пенсию — 17 тысяч рублей. А заплатить там надо около 40 тысяч за подключение. В итоге 29 мая колонку отключили, и нам пришлось набирать воду для питья из соседнего болота, потому что взять ее больше негде», — пояснила она URA.RU.

В администрации Тобольского района взяли время на подготовку ответа. Спустя 20 минут после звонка журналистов URA.RU колонка в Долбилова снова заработала. После этого там заявили, что водоснабжение восстановлено. «Колонка в деревне Долбилова работает в обычном режиме», — пояснили там агентству. О причинах ее отключения в районной администрации ничего не сообщили.

Несколько дней семья Ковалевых пила воду из болота
Фото: Ольга Ковалева

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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