На нынешнем параде Победы в Челябинске будет больше военной техники Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На параде Победы, который пройдет в Челябинске 24 июня, будет больше военной техники, чем в предыдущие годы. Впервые на трибунах не будет ветеранов — из-за опасения за их здоровье, им предложат посмотреть торжественное построение по телевидению в прямой трансляции, сообщил URA.RU источник в правительстве области.

«Каким именно будет торжественное построение, будет решать губернатор. По участию зрителей — вопрос открытый. Будет только торжественное построение и проход военной техники. Ведем переговоры, чтобы ее было больше, чем в предыдущие годы», — сказал собеседник.

Инсайдер также добавил, что от творческой части в этом году отказались. «В этом году из-за пандемии коронавируса будет только военная часть. От художественного эпилога, когда мы привлекали сотни артистов и детей, вынуждены отказаться. Ветеранов не будем приглашать на трибуны, поскольку они находятся в группе риска. Им предложим посмотреть построение по телевизору — ОТВ будет вести прямую трансляцию», — сказал он.

В пресс-службе правительства добавили, что пока нет решения по участию зрителей. «Планируется построение и торжественное шествие воинских частей Челябинского гарнизона, правоохранительных органов, ветеранских организаций, показ раритетной и современной военной техники. С учетом действия режима повышенной готовности, формат участия граждан будет уточняться в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Решение по шествию Бессмертного полка, назначенного президентом Владимиром Путиным на 26 июля, будет приниматься правительством области позднее на основании оценки эпидемиологической ситуации в регионе. «Проведение шествия возможно только при условии перехода к третьему этапу снятия ограничительных мер», — добавили в пресс-службе.