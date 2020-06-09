Фигуранта дела о махинациях в челябинском «Арианте» нашли мертвым

В Челябинске покончил с собой фигурант дела о мошенничестве в «Арианте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске найден мертвым директор и учредитель ООО «Компания „Резерв-АГРО“» Виктор Жабин, который проходит по делу о мошенничестве в агрофирме «Ариант». По предварительным данным, он покончил с собой. При нем нашли предсмертную записку с жалобой о давлении на него, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Жабин найден мертвым. Основная версия смерти — самоубийство. При нем была записка, в которой он жалуется на давление, которое на него оказывали в последнее время в связи с уголовным делом», — сказал собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать причастность Жабина к уголовному делу. В пресс-службе СУ СКР по региону не ответили на звонок.

Уголовное дело в отношении агрофирмы «Ариант» возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, компания подавала заведомо ложные документы на возврат НДС. Сумма возможных махинаций превысила несколько миллионов рублей. Расследование ведет главное следственное управление ГУ МВД по региону.

Дело возбуждено на фоне раздела бизнеса между давними партнерами Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Их основные активы: «Ариант», Челябинский электрометаллургический комбинат и холдинг «Кубань-вино». ЧЭМК пока остается в совместном владении. С 2019 года начался процесс передачи 50% долей Аристова в «Арианте» в собственность Антипова. В обратном направлении следует половина Антипова в ООО «Кубань-Вино». Сделки пока не закрыты. По данным инсайдеров URA.RU, Антипов должен возместить Аристову разницу в стоимости активов.

Оба бизнесмена начинали с совместного предприятия еще в конце 1980-х годов. Их флагманской компанией стал «Ариант», названный так по первым трем фамилиям каждого учредителя.