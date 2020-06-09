Дочка «Газпрома» в ЯНАО опровергла слухи о карантине на промыслах

Ямальские промыслы «Газпрома» работают в прежнем ритме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сообщения о закрытии Губкинского и Комсомольского газовых промыслов в ЯНАО на карантин не соответствуют действительности. Об этом URA.RU заявили в компании «Газпром добыча Ноябрьск», которой принадлежат предприятия. Ранее о введении карантина сообщили местные СМИ со ссылкой на ямальские telegram-каналы.

«Информация о введение карантина на Губкинском и Комсомольском промысле ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ в ЯНАО не соответствует действительности. Производственные подразделения ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ в ЯНАО ведут добычу и подготовку газа в плановом объеме», — сказали URA.RU в пресс-службе компании. Подробные сведения агентству пообещали предоставить позднее.

Слухи о закрытии месторождений появились в СМИ вечером 9 июня. Сообщалось, что на Губкинском промысле якобы был выявлен сотрудник с симптомами COVID-19. Из-за этого, по данным журналистов, там были организованы обсерваторы, в которые в обязательном порядке поместили рабочих.

В конце мая «Газпром добыча Ноябрьск» начала 100-процентное тестирование персонала в ЯНАО. Предпосылкой для этого стало массовое заражение вахтовиков компании на Чаяндинском месторождении в Якутии. Обследование сотрудников продлится до 10 июня. Общая численность работников «дочки» — более 4,5 тысячи человек.

Согласно официальным данным, в Пуровском районе, где расположены оба газовых промысла, зафиксировано 50 случаев коронавируса среди работников предприятий, 41 человек полностью здоров. Всего в ЯНАО известно о 2833 заболевших COVID-19. 1475 пациентов выздоровели, 13 ямальцев скончались. За весь период эпидемии на месторождениях Ямала подтверждено 1526 случаев коронавируса.