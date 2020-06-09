08 июня 2020

В Курганской области перекрыли трассы. Екатеринбург, Тюмень и Челябинск — под запретом

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, светофор, объезд, красный свет, стоп, ремонт дороги
В Курганской области перекрыты трассы на Тюмень, Екатеринбург и Челябинск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Курганские власти решили оставить перекрытыми трассы на Тюмень, Екатеринбург и Челябинск до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента ЖКХ со ссылкой на решение оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Полное перекрытие движения транспортных средств продлено на период с 30 мая по 30 июня […] путем организации механических препятствий и установки технических средств организации дорожного движения», — сообщает ведомство. Сейчас перекрытыми остаются пять трасс:

  • Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области;
  • Шатрово — Антрак — граница Свердловской области;
  • Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области;
  • Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка — Большое Султаново — граница Челябинской области;
  • Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области.

Всего в регионе выявлено 330 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 195 человек, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3290 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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