В Курганской области перекрыты трассы на Тюмень, Екатеринбург и Челябинск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские власти решили оставить перекрытыми трассы на Тюмень, Екатеринбург и Челябинск до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента ЖКХ со ссылкой на решение оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Полное перекрытие движения транспортных средств продлено на период с 30 мая по 30 июня […] путем организации механических препятствий и установки технических средств организации дорожного движения», — сообщает ведомство. Сейчас перекрытыми остаются пять трасс:

Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области;

Шатрово — Антрак — граница Свердловской области;

Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области;

Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка — Большое Султаново — граница Челябинской области;

Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области.

Всего в регионе выявлено 330 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 195 человек, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3290 человек.