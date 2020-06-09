Медведев предупредил о росте преступности в России

Дмитрий Медведев не стал исключать, что рост преступности среди мигрантов будет длительным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После снятия ограничительных мер в России может увеличиться рост киберпреступности и преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Такой прогноз сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере», — цитирует Медведева ТАСС. Он отметил, что в 2020 году было совершено почти 15 тысяч преступлений иностранными гражданами. Медведев подчеркнул, что это меньше прошлогодних цифр, однако ситуацию могут обострить мигранты, которые потеряли работу в России и не могут вернуться на родину. Зампредседателя Совета безопасности РФ не стал исключать, что рост преступности среди мигрантов будет длительным.

Также Медведев сообщил о росте киберпреступности на 85% с начала года. По его словам, он связан с тем, что россияне были вынуждены перейти на работу в онлайн-режиме и жертвами стали те люди, которые не могут правильно сориентироваться в сети.

Ранее в МВД сообщали, что количество IT-преступлений, совершенных в России за четыре месяца этого года, увеличилось более чем на 82%, передает RT. Что касается мигрантов, то в РФ могут появиться специализированные трудовые биржи. Они могут заработать в рамках решения вопросов обострения миграционной ситуации, которое произошло из-за пандемии COVID-19, передает «Национальная служба новостей».

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