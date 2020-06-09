По мнению монаха, бойцам СОБР во время спецоперации померещилось оружие Фото: «Первый Международный Позитивный Канал» в YouTube

новость из сюжета Бойцы Росгвардии застрелили магазинного вора при штурме квартиры

Основатель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих российских и уральских VIP, схиигумен Сергий (Романов) высказался о расстреле 27-летнего екатеринбуржца Михаила Таушанкова бойцами Росгвардии. Комментарий старца содержится в записанном им на днях видеоролике, который был удален с YouTube, однако ходит по соцсетям.

О штурме квартиры Таушанкова на ЖБИ монах заявил, что силовые структуры должны охранять права граждан, а не наоборот. «За что же получали статус гвардейцев полки, дивизии? За мужество, храбрость в войне с фашистами. Какие же они гвардейцы… когда человек (не доказано) нанес ущерб в восемь тысяч рублей (за четыре рулона обоев), к нему ворвались домой спецслужбы — Росгвардия. На одного человека!» — говорит отец Сергий.

По мнению монаха, силовики действовали неправомерно. «Ворвались. Им показалось, померещилось, что вместо руки у 27-летнего парня гранатомет. В правой руке. А левая — пулемет. Убили человека — всадили три пули вместо защиты прав. Вместе с правами отобрали жизнь. А потом разобрали пол и якобы нашли целый арсенал. И стены тоже. Боевое оружие. Ну почему, у меня вопрос, когда ломали дверь, он не стрелял, а ждал, когда его убьют?»

Екатеринбургская епархия, напомним, лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Старец ушел в заточение, но затем записал новое выступление, в котором заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять чипы, которые убьют народ. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма — теперь прокуратура возбуждает против него административное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что бойцы Росгвардии при штурме квартиры в Екатеринбурге убили мужчину, предположительно похитившего четыре рулона обоев. Позже появились доказательства, что он действительно ограбил магазин, после чего подрался с пытавшимся задержать его полицейским и заперся в квартире. Там при попытке задержания он распылил в лицо оперативнику газ из баллончика, после чего был вызван СОБР.