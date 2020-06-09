В «Областной газете» курить становится дорого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в редакции «Областной газеты» курение для сотрудников стало фактически платным. Документом, подписанным генеральным директором издания Дмитрием Поляниным, поделились с URA.RU журналисты издания.

В приказе сказано, что начальники отделов должны контролировать, сколько времени сотрудники проводят на перекурах. «Еженедельно (в конце рабочей недели) представлять специалисту по кадрам отчеты о времени отсутствия работников, покидавших рабочие места для курения, с целью подсчета и исключения указанных периодов из фактически отработанного времени», — сказано в приказе.

Редакция обратилась к гендиректору газеты Дмитрию Полянину с вопросом, чем вызваны столь жесткие меры. На момент публикации ответ получен не был.

За время, проведенное в курилке, будут вычитать часть зарплаты Фото: URA.RU