В Екатеринбурге в редакции «Областной газеты» курение для сотрудников стало фактически платным. Документом, подписанным генеральным директором издания Дмитрием Поляниным, поделились с URA.RU журналисты издания.
В приказе сказано, что начальники отделов должны контролировать, сколько времени сотрудники проводят на перекурах. «Еженедельно (в конце рабочей недели) представлять специалисту по кадрам отчеты о времени отсутствия работников, покидавших рабочие места для курения, с целью подсчета и исключения указанных периодов из фактически отработанного времени», — сказано в приказе.
Редакция обратилась к гендиректору газеты Дмитрию Полянину с вопросом, чем вызваны столь жесткие меры. На момент публикации ответ получен не был.
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