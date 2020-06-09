08 июня 2020

В редакции уральской газеты ввели плату за курение. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2014, подготовка. Екатеринбург, не курить
В «Областной газете» курить становится дорого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в редакции «Областной газеты» курение для сотрудников стало фактически платным. Документом, подписанным генеральным директором издания Дмитрием Поляниным, поделились с URA.RU журналисты издания.

В приказе сказано, что начальники отделов должны контролировать, сколько времени сотрудники проводят на перекурах. «Еженедельно (в конце рабочей недели) представлять специалисту по кадрам отчеты о времени отсутствия работников, покидавших рабочие места для курения, с целью подсчета и исключения указанных периодов из фактически отработанного времени», — сказано в приказе.

Редакция обратилась к гендиректору газеты Дмитрию Полянину с вопросом, чем вызваны столь жесткие меры. На момент публикации ответ получен не был.

За время, проведенное в курилке, будут вычитать часть зарплаты
Фото: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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