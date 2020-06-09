В администрации скандального тюменского района начались чистки

Вслед за Юрием Баттом из администрации Тобольского района начали уходить его подчиненные Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В администрации Тобольского района, где 26 мая новым главой со скандалом был выбран бывший замруководителя Уватского района Леонид Митрюшкин, начались кадровые изменения. Заявление об увольнении написал замглавы Алексей Лужков, сообщил инсайдер URA.RU в региональном правительстве.

«С 10 июня он более не будет работать в администрации Тобольского района, 9 июня был его последний день на этой должности», — утверждает источник. Причина увольнения пока не озвучивается. По его данным, это уже четвертое заявление об увольнении, которое подавал чиновник, ранее он успевал их забирать, однако в этот раз уже не стал.

По мнению источника, Алексей Лужков был одним из приближенных к экс-главе района Юрию Батту. Бывший руководитель покинул свой пост в январе, а спустя некоторое время против него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», которое оказалось связано с выданным им разрешением на разработку песчаного карьера в Абалакском заповеднике.

Получить оперативный комментарий в администрации Тобольского района URA.RU не удалось, направлен официальный запрос. Ранее в связи с уголовным делом, фигурантом которого стал Юрий Батт, дома у Алексея Лужкова проводился обыск.