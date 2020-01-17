На ушедшего в отставку главу тюменского района завели уголовное дело

Юрия Батта в Тобольске не видели уже два дня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Против бывшего главы Тобольского района Юрия Батта возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник.

«Дело против него возбуждено по статье 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — передает инсайдер. Последний раз Юрия Батта видели публично 15 января — он приходил на работу, где забрал трудовую книжку. «Личные вещи бывший глава района забрал из кабинета еще накануне отставки, ночью 13 января. Перед этим он вернулся из Тюмени, куда, по слухам, его вызвал губернатор Александр Моор», — сообщил источник.

В следственном управлении СКР по Тюменской области получить комментарий не удалось. Сам Юрий Батт не ответил на звонки «URA.RU». В администрации Тобольского района никто не поднял трубку.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава Тобольского района Тюменской области Юрий Батт покинул свой пост 14 января. Его отставку приняли депутаты районной думы. В ноябре 2019 года в администрации Тобольского района проходила доследственная проверка — силовики проверяли данные о незаконно выданном разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике, которое было подписано Юрием Баттом.