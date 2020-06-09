Полиция уже изъяла видеозаписи с регистраторов силовиков и даст оценку действиям полицейских позже Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Сургуте полиция задержала двух девушек, которые отдыхали в парке «За Саймой». Судя по видео, которое в соцсетях посмотрели уже больше 4 тыс. просмотров, силовики пыталась усадить сургутянок в патрульную машину, чему они сопротивлялись. Полицейскому пришлось повалить одну из женщин и провести силовой прием, чтобы надеть на нее наручники.

Все это, судя по комментариям за кадром, снимала ее знакомая, которая активно пыталась привлечь внимание прохожих к происходящему, выкрикивая, что их бьет полиция. При этом достоверно не известно, была ли применена сила к автору видео, но на лице женщины, которая оказалась на земле, видно что-то похожее на кровь. Также не известно, из-за чего на самом деле начался конфликт и почему полицейские применили силу к отдыхающим. Источник агенства в правоохранительных органах заявил, что силовики несколько раз просили женщин покинуть территорию парка, но те отвечали отказом и вели себя агрессивно, провоцируя конфликт.

Другие отдыхающие вскоре попытались вступиться за девушек, но им преградили путь силовики. Известно, что обеих женщин доставили в отдел полиции. Им грозят штрафы на неповиновение законному требованию полиции и нарушение режима самоизоляции.

В полиции ХМАО заявили, что сейчас проводят внутреннее расследование инцидента: изымаются видеозаписи с регистраторов сотрудников полиции, опрашиваются очевидцы и свидетели. Подробный комментарий и свою позицию силовики обещали озвучить позднее.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте сотрудники ОМОНа, участвуя в спецоперации «Весенний нерест», догнали и обезвредили мужчину с удочкой.

Кадр из видеозаписи, размещенной в сообществе К-Информ