Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался в адрес Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В эфире YouTube канала «Соловьев LIVE» он назвал актера «гражданином убийцей, который не раскаивается в содеянном».
«Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца. Нет раскаяния, есть игра», — сказал телеведущий, комментируя инцидент. Он считает, что суд избрал для артиста несправедливую меру пресечения. По словам Соловьева, за смерть человека Ефремова нужно было приговорить к тюрьме, а не домашнему аресту.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Позже мужчина скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ранее Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест.