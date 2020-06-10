09 июня 2020

Соловьев назвал Ефремова убийцей. «Нет раскаяния, есть игра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
За смерть человека Ефремова нужно было приговорить к тюрьме, а не домашнему аресту, сказал Соловьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался в адрес Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В эфире YouTube канала «Соловьев LIVE» он назвал актера «гражданином убийцей, который не раскаивается в содеянном».

«Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца. Нет раскаяния, есть игра», — сказал телеведущий, комментируя инцидент. Он считает, что суд избрал для артиста несправедливую меру пресечения. По словам Соловьева, за смерть человека Ефремова нужно было приговорить к тюрьме, а не домашнему аресту.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Позже мужчина скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ранее Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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