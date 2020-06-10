Исследование: на чем россияне не готовы экономить в кризис

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Ранее в Кремле заявили о необходимости готовиться к мировому экономическому кризису, напоминает «Общественное телевидение России». Угроза остаться без работы уже нависла над половиной россиян, передает « Утро.ру». О том, что после снятия ограничений в России может увеличиться рост преступности среди мигрантов, которые потеряли работу, ранее заявлял зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Опрос был проведен в городах с населением более 100 тысяч человек. Опрошена была тысяча россиян в возрасте 18-60 лет.

Вместе с тем, согласно данным опроса, большинство россиян не станут экономить на детях и своем здоровье. Возможность сокращения трат на питание допускают 30% респондентов.

Более половины россиян (53%) намерены тратить меньше, чем до самоизоляции. Лишь 19% опрошенных заявили, что не нуждаются в том, чтобы откладывать на «черный день». Еще 32% опрошенных не планируют копить деньги, поскольку не имеют на это финансовых возможностей.

«39% россиян в целом и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создавать финансовую подушку безопасности, несмотря на то, что раньше денег не копили», — приводит выдержку из опроса ТАСС.

Около 40% россиян решили начать копить на «черный день» из-за кризиса на фоне пандемии. При этом граждане не готовы сокращать траты на детей и здоровье, говорится в результатах опроса банка «Открытие».

Россияне намерены тратить меньше денег, чем до самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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