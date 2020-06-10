После карантина тюменцев ждет режим тотальной экономии

Карантин научил тюменцев экономить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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После отмены режима повышенной готовности тюменцы начнут экономить свои деньги. Об этом URA.RU рассказала тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Она считает, что в первую очередь жители региона откажутся от затрат на развлечения: станут реже посещать кафе, рестораны и ТРЦ.

«Конечно, сразу после того, как это все заработает, будет какой-то всплеск активности среди тюменцев. Просто потому, что люди соскучились по развлечениям и отдыху в кафе. Но продлится это недолго. Может, одну-две недели. Потом тюменцы будут экономить, особенно на развлечениях. Самоизоляция научила людей тому, что нужно иметь какую-то финансовую подушку, на всякий случай. А у многих такой подушки не оказалось», — пояснила Невидайло агентству.

Она добавила, что тюменский бизнес также не был готов к ограничениям, вызванным режимом повышенной готовности, поэтому многие торговые точки навсегда прекратили свое существование. Оставшимся предпринимателям придется подстраиваться под условия новой экономической реальности, в которой люди в принципе тратят меньше денег.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрылось несколько известных развлекательных заведений: в том числе любимая кофейня местной элиты и ночной клуб «Мохито».

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил режим повышенной готовности в регионе до 15 июня, но смягчил его условия: к работе разрешили вернуться магазинам площадью до 800 кв. метров и автошколам.