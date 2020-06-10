Россиян предложили лишать водительских прав за пьяные дебоши

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Ранее смертельное ДТП учинил актер Михаил Ефремов. В состоянии алкогольного опьянения 8 июня он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой позднее скончался в больнице. В момент аварии, как установила экспертиза, Ефремов был пьян. Кроме того, медики обнаружили в его крови следы нескольких видов наркотиков, напоминает « Утро.ру». Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что за время знакомства с актером ни разу не видел его трезвым, пишет сайт VSE42.Ru.

Хамзаев считает, что, если человек, в течение короткого промежутка времени повторно привлекается за нарушение общественного порядка, то это сигнал, что у него проблемы с алкоголем и его участие как водителя в дорожном движении может угрожать окружающим.

«За двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) для лиц, имеющих водительское удостоверение, в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством», — приводит выдержку из обращения RT. Без водительского удостоверения нарушители могут остаться на срок от шести до 24 месяцев.

Россиян могут начать лишать водительских прав за двукратное привлечение к ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде. С таким предложением к главе МВД России Владимиру Колокольцеву обратился член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

Без прав автомобилисты могут остаться на срок до двух лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

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