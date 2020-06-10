Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков подал на УДО

Николай Сандаков готовится к УДО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, отбывающий наказание в исправительном центре Оренбурга, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Материалы поступили 9 сентября, сообщила URA.RU пресс-секретарь Ленинского районного суда Оренбурга Камилла Якупова.

«Вчера поступили материалы об УДО Сандакова. Они переданы судье. Дата рассмотрения пока не назначена», — добавила собеседница. Сам Сандаков воздержался от комментариев.

Суд может полностью освободить Сандакова от наказания или назначить временное ограничение свободы, обязательные работы. При любом из этих решений он может вернуться к семье в Челябинск. В случае назначения ему обязательных работ Сандаков будет трудиться из дома. При ограничении свободы станет носить электронный браслет.

Сандаков курировал внутреннюю политику Челябинской области. В 2015 году его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в мошенничестве, получении взятки и взломе чужой электронной почты. В 2018 году экс-чиновника приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Через год Сандаков добился замены наказания на принудительные работы. В Челябинске мест не нашлось, поэтому его отправили в исправительный центр Оренбурга.