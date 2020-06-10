Минимальный набор продуктов в Курганской области стал дороже

В конце мая минимальный набор продуктов в Курганской области стоил 4232,52 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области стоимость минимального набора продуктов на человека за полгода выросла на 8,7%. Такие данные в докладе 10 июня привел Свердловскстат.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в среднем по области в конце мая 2020 г. составила 4232,52 рубля», — объяснили авторы доклада. По сравнению с апрелем 2020 года стоимость набора выросла на 1,7%, а по сравнению с декабрем 2019 года — на 8,7%.

Индекс цен на продовольственные товары без алкогольных напитков с декабря вырос в регионе на 5,2%. В мае 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, аналогичные цены поднялись на 3,3%. Индекс потребительских цен на все товары и услуги за полгода в Курганской области вырос на 2,5%. В мае 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, этот индекс вырос на 2,1%.

В Курганской области цены на социальные-значимые продукты в магазинах ежедневно проверяет Курганское УФАС. В отчетах ведомства можно заметить, что в последние два месяца из всех продуктов в Курганской области наиболее заметно дорожают овощи.