В Кургане во время пандемии резко подорожали овощи

Из овощей больше всех в Кургане подорожал картофель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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За время режима самоизоляции в Кургане в два раза выросли цены на картофель и на десятки процентов подорожали другие виды овощей. Об этом сообщило Курганское УФАС.

«Отмечается повышение цен на такие сезонные овощи и фрукты как: картофель, капуста белокочанная, лук, морковь и яблоки», — отметили в УФАС. Специалисты ведомства сравнили цены за 24 марта и 5 июня.

Больше всего выросла цена на картофель: на 91,5% в дешевом сегменте и на на 168,4% в дорогом. Самый дешевый стоил 24,9 рублей за килограмм вместо 13. Килограмм самого дорогого обойдется в 40 рублей вместо 14,9, Дешевый репчатый лук подорожал на 67% (29,9 рублей вместо 17,9 за килограмм). На 54,4% выросла цена на белокочанную капусту (40 рублей вместо 25,9 за килограмм). Цены на морковь поднялись от 39,3 до 43,3%: 31,9 рублей вместо 22,9 в дешевом сегменте и 40 рублей вместо 27,9 в дорогом.

Наиболее заметно подешевел черный байховый чай в дешевом сегменте: на 85,8%. 5 июня 100 грамм чая стоили 12,9 рублей вместо 91. В дорогом сегменте цена на него снизилась вдвое. Теперь он стоит 49,9 рублей. Как объяснили в УФАС, чай подешевел «за счет расширения ассортимента товара».

С конца марта специалисты Курганского УФАС начали ежедневно проверять цены на продукты в регионе. За это время в докладах ведомство неоднократно отмечало рост цен на овощи.