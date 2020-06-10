В ВОЗ объяснили, когда коронавирус наиболее заразный

COVID-19 передается примерно в 40% случаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Зараженные COVID-19 наиболее активно распространяют инфекцию в первые дни заболевания. Такое заявление сделала технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом Мария Ван Керхове.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — цитирует медика РИА Новости.

Как выяснили врачи из США и Германии, до 8-9 дней с начала болезни заразны люди с легкими и средними симптомами коронавируса. При более тяжелых формах COVID-19 период заразности вырастает. Но точное количество дней Ван Керхове не уточнила.

Также в ВОЗ определили, что коронавирус передается примерно в 40% случаев.

Ранее Минздрав предупреждал, что у пожилых людей болезнь может протекать с симптомами, которые не свойственны другим пациентам. COVID-19 у стариков способен, например, понижать давление и вызывать бред, сообщает телеканал 360.

Напомним, китайские ученые выяснили, что мужчины чаще женщин умирают от коронавируса из-за гормональных различий. А медики из США пришли к выводу, что COVID-19 повышает риск появления инсульта у молодых людей, пишет RT.

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