09 июня 2020
08 июня 2020

СК вмешался в конфликт полиции с задержанными сургутянками

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Следователи начали проверку правомерности применения силы полицейскими Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники следственного комитета дадут оценку действий полицейских, которые с применением физической силы задержали в парке «За Саймой» двух сургутянок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного силового ведомства.

«По информации интернет-агентств, а также [исходя из] видеозаписи, размещенной на сайтах, сотрудники полиции во время задержания одной из женщин повалили ее на землю и некоторое время удерживали, после чего поместили в служебный автомобиль», — говорится в сообщении следственного комитета ХМАО.

Следователи собираются выяснить все обстоятельства произошедшего. После чего будет вынесено решение о законности действий стражей правопорядка.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту случившегося служебную проверку проводит и городская полиция. На сургутянок составлены административные протоколы о нарушении режима самоизоляции. Меру наказания установит суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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