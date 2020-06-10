СК вмешался в конфликт полиции с задержанными сургутянками

Сотрудники следственного комитета дадут оценку действий полицейских, которые с применением физической силы задержали в парке «За Саймой» двух сургутянок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного силового ведомства.
«По информации интернет-агентств, а также [исходя из] видеозаписи, размещенной на сайтах, сотрудники полиции во время задержания одной из женщин повалили ее на землю и некоторое время удерживали, после чего поместили в служебный автомобиль», — говорится в сообщении следственного комитета ХМАО.
Следователи собираются выяснить все обстоятельства произошедшего. После чего будет вынесено решение о законности действий стражей правопорядка.
Ранее URA.RU сообщало, что по факту случившегося служебную проверку проводит и городская полиция. На сургутянок составлены административные протоколы о нарушении режима самоизоляции. Меру наказания установит суд.
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