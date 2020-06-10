Полицейские пытались уговорить сургутянок покинуть парк, но те отказывались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Силовое задержание загорающих девушек в Сургутском парке «За Саймой» было спровоцировано агрессивным поведением жительниц города и неповиновением требованиям силовиков. Об этом URA.RU заявили в полиции ХМАО, предоставив в доказательство кадры, снятые нагрудным видеорегистратором одного из силовиков. Тем не менее, действия полицейских проверят на соответствие закону.

«В настоящее время по факту инцидента проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Если по результатам проверки будет установлено, что сотрудники полиции превысили полномочия применяя физическую силу, то они понесут соответствующее наказание», — добавили в пресс-службе полиции ХМАО.

URA.RU публикует эксклюзивные кадры потасовки как есть — без редакционного монтажа. Видео начинается с того, как полицейские подходят к загорающей на лежаках компании — двум женщинам и мужчине — и просят их уйти, говоря о том, что их нахождение в парке нарушает действующие на территории ХМАО запреты. Полицейский предупреждает, что если компания не покинет территорию парка, то все будут доставлены в отдел полиции, после чего уходит. На этом запись прерывается на 7 минут и восстанавливается когда, как силовик подходит к группе отдыхающих и убеждается в том, что сургутяне отказались повиноваться требованиям полиции. На этом моменте запись снова прерывается и восстанавливается только через 15 минут, уже когда, по словам полицейского, «никуда не надо уходить», но компания продолжает сборы, решив покинуть парк. После этого сотрудник полиции предупреждает, что если они попытаются сейчас уйти, то к ним применят физическую силу и спецсредства. В этот момент одна из женщин начинает снимать происходящее на мобильный телефон, сбивает с груди полицейского носимый видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами. Начинается потасовка, закончившаяся попыткой одной из женщин убежать и ее силовым задержанием. В полиции ХМАО сообщили, что задержанные — жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения. Одна из них в финале видео заявляет о том, что она заслуженный педагог Сургута.

Ранее URA.RU писало, что в отношении сургутянок составлены административные протоколы за нарушение установленных в ХМАО ограничительных мер. В полиции заявили, что материалы дел будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения по существу.