Население кургана за год сократилось почти на три тысячи человек — это около 1% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Численность населения Кургана по итогам 2019 года сократилась почти на три тысячи человек. Темпы убыли населения выросли по сравнению с 2018 годом. Такие данные содержатся в отчете главы города Андрея Потапова о результатах работы за год, с которым он должен выступить перед депутатами гордумы.

«Численность населения города снизилась на 2952 человека (в 2018 году — на 2725 человек)», — отмечается в отчете, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

Рост произошел в первую очередь из-за естественной убыли населения, которая в прошлом году увеличилась до 1234 человек (в 2018 году — 914 человек). За год в областном центре родилось 3166 детей (на 322 меньше, чем в 2018 году). Количество умерших при этом сократилось всего на два человека — до 4400 человек.

Миграционный отток населения сократился с 1811 человек в 2018 году до 1718 человек в 2019 году, однако это не позволило исправить ситуацию в целом. Всего по состоянию на начало 2020 года в Кургане насчитывалось 312,4 тысячи жителей. Таким образом, за год население города сократилось почти на 1%.

Потапов должен выступить с отчетом о работе администрации Кургана перед депутатами на одном из предстоящих заседаний гордумы. Оперативно уточнить в пресс-службе мэрии дату заседания URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU неоднократно сообщало, что снижение численности населения — одна из основных проблем Кургана и всего региона. Уровень смертности в областном центре оказался самым высоким, а уровень рождаемости — самым низким с 2014 года. По прогнозу властей, население Кургана продолжит сокращаться до 2024 года. По базовому варианту прогноза, к этому времени в городе будут проживать 310,6 тысячи человек, однако если темпы убыли населения сохранятся, уже к концу 2020 года в Кургане останется меньше жителей.