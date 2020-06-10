Смены в загородных лагерях стартуют с 1 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Загородные детские лагеря и санатории Екатеринбурга откроются с 1 июля и будут работать в режиме обсерваторов, сообщил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов. По его словам, такое решение было принято на заседании городской оздоровительной комиссии. Предполагается, что для детей будут организованы четыре смены по 14 дней.

«Оздоровительная кампания стартует — при благоприятной эпидситуации — с 1 июля в загородных лагерях и санаториях. И с 27 июля начнут работу городские оздоровительные лагеря при наших школах. Работать лагеря будут в режиме обсерваторов: наши педагоги заехали туда и не выезжают до окончания кампании. Весь персонал будет обследован и после этого будет допущен к работе с детьми», — заверил Баранов на брифинге в мэрии.

Как писало URA.RU, ранее представители Роспотребнадзора предупреждали, что если детские лагеря возобновят работу в условиях пандемии коронавируса, в них будут отменены родительские дни. В конце мая обсуждался сценарий, при котором детские лагеря смогут открыться 1 июня, как было в прошлые годы. Однако глава города Александр Высокинский, оценив возможные риски, отказался от этой идеи.