Александр Высокинский анонсировал масштабный сбор подписей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Во время голосования по поправкам в Конституцию жителям Екатеринбурга предложат поставить подписи за присвоение городу звания «Город трудовой доблести», учрежденного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом во время брифинга сообщил глава города Александр Высокинский. По словам собеседников агентства в городской администрации, замысел чиновников в том, чтобы поднять явку на голосовании.

«Средства [на организацию опроса] мы выделяли и будем выделять. Параллельно [голосованию по поправкам в Конституцию] мы будем готовить сбор подписей за звание „Город трудовой доблести“. Будем надеяться, что наши жители в этом нас также поддержат», — сказал Высокинский. Кроме того, он отметил, что в настоящий момент обсуждается организация розыгрышей и лотерей на избирательных участках в день голосования.

Как писало URA.RU, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля. Ранее городским властям поставили задачу привести на избирательные участки не менее 60% избирателей (примерно 600 тысяч человек). Однако впоследствии, как известно URA.RU, эта установка была скорректирована: успешной будет признана явка в 40%.

На звание «Город трудовой доблести» претендуют три свердловских города. Помимо Екатеринбурга, это Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Все три города уже направили соответствующие заявки в Москву. Изначально предполагалось, что решение о присвоении звания будет принято до 1 мая, однако из-за пандемии коронавируса оно было отложено на неопределенный срок.