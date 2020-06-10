В Перми начнут выпускать препарат против коронавируса

Выпуском препарата займется пермский филиал «Микрогена» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми начнут производить препарат для лечения COVID-19. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщается на сайте госкорпорации. Указано, что лекарство будет производиться на основе компонентов крови. Его выпуском займется НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио».

«Уже скоро мы сможем вывести на отечественный рынок собственный эффективный и безопасный препарат. После того как он пройдет регистрацию, мы готовы развернуть производство сразу на четырех площадках — в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе», — отметил Чемезов. Точные сроки производства препарата не названы.

Ранее стало известно о том, краевые власти не исключают проведения массовых тестирований на антитела к COVID-19. Это позволит выявить тех, у кого имеется устойчивый иммунитет к инфекции. Сообщалось, что в регион уже поступили тест-системы для выявления антител к коронавирусу, однако пока ими располагают только военные.