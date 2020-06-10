Курганские власти раскрыли список прибыльных вакансий для врачей

Врачам предлагают подъемные до 1,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики, которые поедут работать в небольшие населенные пункты Курганской области, получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Департамент здравоохранения Курганской области в приказе разместил список соответствующих вакансий. В июне в регионе не хватало 540 медицинских специалистов с высшим образованием.

«Утвердить перечень вакантных должностей медицинских работников <…>, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты», — указано в документе, подписанном директором депздрава Ларисой Кокориной. В приложении указано 63 таких вакансии.

По 1,5 миллиона и по 750 тысяч рублей подъемных получат 14 врачей и 25 фельдшеров соответственно. Им нужно будет устроиться на работу в села, рабочие поселки и поселки городского типа, относящиеся к удаленным и труднодоступным территориям. По одному миллиону рублей получат 18 врачей, по 500 тысяч рублей полагается шести фельдшерам. Вакансии для них размещены в больницах городов, где проживают менее 50 тысяч человек. Медики получат данные субсидии из федерального бюджета.

Только в Кургане на 1 апреля требовалось более 300 врачей, фельдшеров и медсестер. В марте медсестра из Катайска пожаловалась премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что в ее городе остался один хирург. Чтобы привлечь медиков на вакантные должности в Курганской области, власти готовы выплатить специалистам подъемные и предоставить льготы.