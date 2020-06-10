США подняли истребители для сопровождения ракетоносцев РФ

Американские истребители F-22 поднимали в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами вблизи границы РФ и США. В Минобороны России отметили, что полет российских бомбардировщиков был плановым.
Российские ракетоносцы начали свой полет с аэродромов Чукотки и Амурской области, сообщили в Минобороны РФ. «На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — приводит слова из сообщения оборонного ведомства РИА «Новости».
Полет российских самолетов длился почти 11 часов, добавили в ведомстве. Там добавили, что дальняя авиация страны регулярно выполняет облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и других приграничных территорий с четким соблюдением международных правил.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России, передает RT.
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