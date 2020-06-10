США подняли истребители для сопровождения ракетоносцев РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, самолет, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
Полет российских самолетов длился почти 11 часов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские истребители F-22 поднимали в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами вблизи границы РФ и США. В Минобороны России отметили, что полет российских бомбардировщиков был плановым.

Российские ракетоносцы начали свой полет с аэродромов Чукотки и Амурской области, сообщили в Минобороны РФ. «На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — приводит слова из сообщения оборонного ведомства РИА «Новости».

Полет российских самолетов длился почти 11 часов, добавили в ведомстве. Там добавили, что дальняя авиация страны регулярно выполняет облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и других приграничных территорий с четким соблюдением международных правил.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России, передает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...