В челябинских нацпарках ждут нашествия туристов после карантина

Туризм на Южном Урале оживает после пандемии COVID Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Поисково-спасательная служба Челябинской области вводит круглосуточные посты в нацпарке «Таганай» и природном парке «Иремель». В связи с праздничными выходными и ослаблением ограничений по коронавирусу в излюбленных туристами местах ожидается наплыв посетителей, сообщили URA.RU в службе.

«Посты будут организованы с 11 по 14 июня в национальном парке „Таганай“ (приют Гремучий ключ) и природном парке „Иремель“ (поселок Тюлюк), — рассказали в ПСС. — Поисково-спасательные группы будут дежурить круглосуточно, используя в работе квадроциклы и комплекты специального и медицинского оборудования». Также спасатели будут контролировать учет туристов, проводить с ними беседы о правилах безопасности и консультировать по экипировке.

Пока парки работают в ограниченном режиме: на территории приютов возможно размещение в палатках, установленных на социально безопасной дистанции, каждые несколько часов проводится дезинфекция мест общего пользования. Собравшихся в поход просят регистрироваться на спасательных постах либо по телефону 112.