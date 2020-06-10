09 июня 2020

В челябинских нацпарках ждут нашествия туристов после карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, турист, таганай, отдых, туризм
Туризм на Южном Урале оживает после пандемии COVID Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Поисково-спасательная служба Челябинской области вводит круглосуточные посты в нацпарке «Таганай» и природном парке «Иремель». В связи с праздничными выходными и ослаблением ограничений по коронавирусу в излюбленных туристами местах ожидается наплыв посетителей, сообщили URA.RU в службе.

«Посты будут организованы с 11 по 14 июня в национальном парке „Таганай“ (приют Гремучий ключ) и природном парке „Иремель“ (поселок Тюлюк), — рассказали в ПСС. — Поисково-спасательные группы будут дежурить круглосуточно, используя в работе квадроциклы и комплекты специального и медицинского оборудования». Также спасатели будут контролировать учет туристов, проводить с ними беседы о правилах безопасности и консультировать по экипировке.

Пока парки работают в ограниченном режиме: на территории приютов возможно размещение в палатках, установленных на социально безопасной дистанции, каждые несколько часов проводится дезинфекция мест общего пользования. Собравшихся в поход просят регистрироваться на спасательных постах либо по телефону 112.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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