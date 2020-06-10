Власти РФ могут отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

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Ранее сообщалось, что ряд регионов решил отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуги или повысить их незначительно. Лидером по удержанию тарифов оказалась Иркутская область, где власти решили отложить поднятие цен на холодное и горячее водоснабжение, капремонт и вывоз мусора.

Согласно Жилищному кодексу, правительство страны регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года 1 июля проводится ежегодная индексация коммунальных тарифов для сдерживания инфляции.

«Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством», — цитирует министра ТАСС. Он отметил, что рост безработицы и снижение доходов из-за эпидемии коронавируса отражаются на сфере ЖКХ в плане своевременности оплаты. Несмотря на это, отрасль смогла справиться с нагрузкой, которая возникла в период ограничительных мер, подчеркнул Якушев.

Российские власти рассматривают вариант с отказом от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Безработица и уменьшение доходов населения в условиях пандемии отражаются на сфере ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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