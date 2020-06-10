Грабитель до суда будет сидеть в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге задержан 33-летний дважды судимый мужчина, который избил и ограбил 68-летнего пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в УМВД города.

По словам полицейских, продавщица магазина на улице Титова, 44/А сообщила в дежурную часть, что двое мужчин напали на пенсионера: один избивал и отнял у него сумку, второй стоял рядом. Когда наряд приехал, пострадавший уже ушел. Оперативники посмотрели запись с камеры наблюдения и при патрулировании ближайшей территории опознали одного из нападавших.

«Это мойщик машин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей — дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

При подворно-поквартирном обходе полицейские установили личность пострадавшего — пенсионера 1952 года рождения. «В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ „Грабеж“. Он уже арестован, по данной статье грабителю грозит до семи лет колонии», — добавили в полиции.