09 июня 2020

На Урале автомойщик избил и ограбил пенсионера. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Грабитель до суда будет сидеть в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге задержан 33-летний дважды судимый мужчина, который избил и ограбил 68-летнего пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в УМВД города.

По словам полицейских, продавщица магазина на улице Титова, 44/А сообщила в дежурную часть, что двое мужчин напали на пенсионера: один избивал и отнял у него сумку, второй стоял рядом. Когда наряд приехал, пострадавший уже ушел. Оперативники посмотрели запись с камеры наблюдения и при патрулировании ближайшей территории опознали одного из нападавших.

«Это мойщик машин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей — дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

При подворно-поквартирном обходе полицейские установили личность пострадавшего — пенсионера 1952 года рождения. «В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ „Грабеж“. Он уже арестован, по данной статье грабителю грозит до семи лет колонии», — добавили в полиции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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