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Октябрьский райсуд Мурманска не принял результаты экспертизы, предоставленные родителями ребенка, и встал на сторону Хоруженко, обязав ответчиков выплатить 120 тысяч рублей на компенсацию ущерба. Семья намерена обжаловать решение. За два года подросток почти оправился от травм, однако остался без зубов. Их можно будет вставить только после того, как ему исполнится 25 лет.

У машины было повреждено зеркало заднего вида, а также появилось несколько царапин. У подростка же была сломана челюсть, выбиты передние зубы, также он получил сотрясение мозга. Родители теперь сожалеют, что сами не подали в суд на бывшую чиновницу, которая в том числе курировала вопрос безопасности детей на дорогах.

Авария произошла в деревне Юркино под Мурманском в июле 2018 года. «Женщина за рулем Volkswagen Tiguan сбила подростка на велосипеде, когда тот выехал на нерегулируемый перекресток с грунтовой дороги», — пишет « Национальная служба новостей ».

Экс-сотрудница министерства образования и науки Мурманской области выиграла суд против родителей подростка, которого сбила на машине. Октябрьский районный суд Мурманска постановил выплатить Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей.

Чиновница подала в суд, чтобы получить деньги на ремонт машины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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