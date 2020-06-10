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Ранее в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о якобы занижении смертности от коронавируса в стране, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения показала эффективность во время пандемии COVID-19, передает ОТР .

«Цифра, которую озвучил мэр столицы, абсолютна реальна. За каждой этой цифрой стоит огромный, самоотверженный труд врачей и расходы из федерального бюджета на лечение больных, то есть это достаточно большие потраченные ресурсы и человеческие, и финансовые на то, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы», — сказал URA.RU Рудаков.

С этим мнением согласен главный внештатный патологоанатом Минздрава РФ Георгий Франк. «Статистика идет на основании вскрытий. У нас больше 90% пациентов вскрывается, за исключением Северо-Кавказских республик. Поэтому все более точно», — объяснил URA.RU Франк.

«Это (заявления Запада — прим. ред.) комплекс традиционного превосходства. Они убеждены в том, что по всем позициям, форматам представляют из себя более высокоразвитое общество», — отметил Рудаков, подчеркнув, что российская статистика по заболеваемости и смертности прозрачная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные врачи спасли десятки тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе 65 тысяч человек, у которых заболевание проходило в тяжелой форме. При этом медики в столице работали круглыми сутками.

Сообщения в иностранных СМИ о занижении статистики смертности по коронавирусу в России появляются потому, что Запад не хочет признавать силу российского здравоохранения, которое способно справиться с проблемами такого масштаба. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал политолог, экпсперт ЭИСИ Александр Рудаков, комментируя слова столичного мэра Сергея Собянина о борьбе с коронавирусом.

Врачи в Москве спасли десятки тысяч пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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