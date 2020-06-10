Бездомных подожгли, когда они устроились на ночлег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, жертвой которого стал мужчина без определенного места жительства. Его товарища пытаются спасти в реанимации, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах. Двух бродяг подожгли в ночь на 10 июня.

«Неизвестные облили горючей жидкостью двух спящих мужчин, после чего подожгли. Один скончался на месте происшествия, другого с тяжелейшими ожогами привезли из района Теплотехнического института в больницу №6», — рассказал собеседник.

«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жесткостью)», — подтвердил URA.RU глава следственного отдела СКР по Калининскому району Челябинска Виктор Штирц.

По данным горздрава, оставшийся в живых бездомный получили ожоги туловища и конечностей второй степени, их площадь составляет до 40% тела. При этом 37-летний мужчина был в сознании, когда его доставили в больницу. Возможно, его показания позволят установить неизвестных преступников. Поджигателям грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.