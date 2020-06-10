09 июня 2020

Мэр из ХМАО заболел коронавирусом. Очаг заражения в администрации расширяется

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, дегтярев сергей
У главы Нефтеюганска диагностирован COVID-19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева диагностирована коронавирусная инфекция. Эту информацию URA.RU подтвердил сам мэр.

«Чувствую себя удовлетворительно, есть лишь небольшие проявления простудного заболевания. Жду рекомендаций по лечению от врачей», — сообщил Дегтярев.

Положительный тест на коронавирус оказался еще у одного из заместителей главы Нефтеюганска — Павла Прокоповича. «В общей сложности пока известно о пяти положительных результатах на коронавирус. Помимо Дегтярева, Прокоповича и [заместителя главы Нефтеюганска Андрея] Пастухова — еще у жены Пастухова, работающей в ЗАГСе, и еще одного сотрудника из отдела записей актов гражданского состояния», — прокомментировал инсайдер в мэрии. Он также добавил, что сейчас будет расширяться число сотрудников администрации, которые перейдут на самоизоляцию.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией интересовалась самочувствием Пастухова и просила поставить ее в известность о результатах его теста на COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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